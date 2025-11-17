L’amour est dans le pré: rencontrez enfin les agriculteurs de la nouvelle saison

La quatorzième saison de l’incontournable émission L’amour est dans le pré arrive dans quelques mois à peine sur Noovo et Crave et si vous êtes comme nous, vous trépignez d'impatience de découvrir les cœurs à prendre lors de cette nouvelle édition.

Selon la production qui nous a présenté les cinq heureux élus lundi matin, on doit s’attendre à des coups de foudre, mais aussi à des décisions déchirantes dès le début de la saison.

On connaissait les 9 potentiels candidats de cette 14e saison (!!), mais on a maintenant le bonheur de déjà commencer à s’attacher à ceux qui tenteront officiellement de trouver l’amour sous nos yeux.