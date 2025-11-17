L’amour est dans le pré: rencontrez enfin les agriculteurs de la nouvelle saison

Début du contenu principal.
La quatorzième saison de l’incontournable émission L’amour est dans le pré arrive dans quelques mois à peine sur Noovo et Crave et si vous êtes comme nous, vous trépignez d'impatience de découvrir les cœurs à prendre lors de cette nouvelle édition.
Selon la production qui nous a présenté les cinq heureux élus lundi matin, on doit s’attendre à des coups de foudre, mais aussi à des décisions déchirantes dès le début de la saison.
On connaissait les 9 potentiels candidats de cette 14e saison (!!), mais on a maintenant le bonheur de déjà commencer à s’attacher à ceux qui tenteront officiellement de trouver l’amour sous nos yeux.
Jeune femme ambitieuse, Ariane rêve d'une vie de famille sur la terre familiale avec son country boy.
Grand amoureux des animaux, Nathan cherche un gars avec qui bâtir une relation de couple sincère basée sur les valeurs traditionnelles.
Rockeur au cœur tendre, Rock recherche une grand-maman gâteau qui n'a pas peur de se salir les mains et avec qui finir le reste de ses jours.
Jeune homme mature et autonome, Simon est un grand romantique dans l'âme. Il cherche son petit rayon de soleil au quotidien!
Gars sensible aux valeurs traditionnelles, Tommy cherche une femme au regard perçant avec une personnalité attachante et du caractère.
Le succès de l’émission n'est plus à démontrer.
Au fil de ses 13 premières saisons, l'émission québécoise a formé par moins de 18 couples durables, un bilan impressionnant qui a donné naissance à 39 enfants (avec un 40e en chemin).
La toute nouvelle saison de L’amour est dans le pré sera diffusée dès le 8 janvier à 20 h sur Noovo et sur Crave.
