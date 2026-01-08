Marie Soleil Dion révèle des détails surprenants sur les tournages de L'amour est dans le pré

Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, Marie-Soleil Dion explique qu’il n’est pas toujours évident pour certains candidats de lâcher prise pendant cette semaine passée à la ferme.

«Pendant cette semaine-là, c'est comme s'ils étaient absents. Ils sont à la ferme, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas disponibles.»

Elle ajoute ensuite: «Presque 95 % des agriculteurs, à la fin de la semaine, se disent vraiment plus brûlés qu'une semaine de travail dehors. Ils ne sont pas habitués.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: