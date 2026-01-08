Marie Soleil Dion révèle des détails surprenants sur les tournages de L'amour est dans le pré

Début du contenu principal.
Marie Soleil Dion, l’animatrice de L’amour est dans le pré, a levé le voile sur certains secrets des tournages lors d’une discussion avec Marc-Antoine Berthiaume.
Elle a notamment révélé que les prétendants et prétendantes s’installent à la ferme pour une semaine complète et que, durant cette période, les agriculteurs doivent prendre congé de leurs activités quotidiennes.
Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, Marie-Soleil Dion explique qu’il n’est pas toujours évident pour certains candidats de lâcher prise pendant cette semaine passée à la ferme.
«Pendant cette semaine-là, c'est comme s'ils étaient absents. Ils sont à la ferme, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas disponibles.»
Elle ajoute ensuite: «Presque 95 % des agriculteurs, à la fin de la semaine, se disent vraiment plus brûlés qu'une semaine de travail dehors. Ils ne sont pas habitués.»
La nouvelle saison de L’amour est dans le pré prendra son envol le jeudi 8 janvier à 20 h, sur les ondes de Noovo et sur Crave.