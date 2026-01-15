L’amour est dans le pré: 5 choses à savoir sur Tommy

La nouvelle saison de L’amour est dans le pré est enfin commencée, ce qui veut dire qu’on a la chance d’en apprendre plus sur les agriculteurs et les nouveaux prétendants!

D’ailleurs, l’un des agriculteurs qui a particulièrement retenu notre attention lors du premier épisode est Tommy Bellemare. L’agriculteur de 40 ans est basé à Maskinongé dans la région de Mauricie.

Comme les autres agriculteurs, il essayera de trouver l’amour durant son passage à l’émission animée par Marie Soleil Dion.