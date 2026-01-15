L’amour est dans le pré: 5 choses à savoir sur Tommy

Début du contenu principal.
La nouvelle saison de L’amour est dans le pré est enfin commencée, ce qui veut dire qu’on a la chance d’en apprendre plus sur les agriculteurs et les nouveaux prétendants!
D’ailleurs, l’un des agriculteurs qui a particulièrement retenu notre attention lors du premier épisode est Tommy Bellemare. L’agriculteur de 40 ans est basé à Maskinongé dans la région de Mauricie.
Comme les autres agriculteurs, il essayera de trouver l’amour durant son passage à l’émission animée par Marie Soleil Dion.
Voici 5 choses à savoir sur Tommy qui participe à la 14e saison de L’amour est dans le pré.
Tommy est le papa de deux adolescents âgés de 16 et 13 ans. En entrevue avec Le Nouvelliste, il a indiqué qu’il avait été en couple pendant 10 ans avec la mère de ses enfants.
Ce sont d’ailleurs ses deux garçons qui l’ont encouragé à s’inscrire à l’émission. Ils sont habituellement de fidèles spectateurs de L’amour est dans le pré.
Dans la biographie de Tommy disponible sur Noovo.ca, on apprend qu’il a eu la chance de grandir sur une ferme laitière avec son frère, ses sœurs, son père et ses oncles.
Sa famille a toutefois vendu les vaches pour poursuivre dans la production de grandes cultures. Tommy est très proche de sa famille.
Tommy est seulement resté deux semaines sur les sites de rencontre avant de réaliser que ce n’était pas fait pour lui.
«Gars sensible aux valeurs traditionnelles, il trouve le dating très difficile de nos jours. Il a besoin de réellement connecter avec une fille avant d'aller plus loin avec elle», peut-on lire dans sa biographie disponible sur Noovo.ca.
À la suite de sa rupture avec la mère de ses enfants, Tommy a pris le temps de se reconstruire pour être capable d’aimer à nouveau. Il est maintenant prêt à trouver sa femme de cœur qui est simple, drôle et qui a de bonnes valeurs familiales.
Lors de son entretien avec Le Nouvelliste, Tommy a révélé qu’il s’était trouvé une deuxième famille avec L’amour est dans le pré au point où il a accueilli tous les candidats chez lui pour Noel!
On peut donc dire que l’émission n’aura pas seulement servi à trouver l’amour, mais aussi à créer des amitiés pour la vie!
La 14e saison de L’amour est dans le pré est diffusée chaque jeudi à 20h sur Noovo.
