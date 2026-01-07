Cet agriculteur de L'amour est dans le pré partage son quotidien à la ferme sur Instagram

Début du contenu principal.
À quelques jours du lancement de la quatorzième saison de L’amour est dans le pré, Nathan, l’un des agriculteurs de cette nouvelle édition, nous ouvre les portes de son quotidien à la ferme.
À travers une série de stories Instagram et plusieurs photos, Nathan dévoile l’envers du décor du travail sur une ferme laitière.
L’agriculteur pose dans l’étable après avoir terminé sa journée de travail: sur l’image, il est à peine 10 h, preuve qu’à la ferme, les journées commencent très tôt.
Il amène aussi ses abonnés au cœur des compétitions bovines, où plusieurs fermes présentent leur bétail dans l’espoir de repartir avec les honneurs remis aux plus belles vaches.
La 14e saison de L’amour est dans le pré sera diffusée dès jeudi le 8 janvier sur les ondes de Noovo et Crave.
Le public pourra y découvrir Nathan, ses prétendants et, au fil de la saison, savoir s’il a trouvé l’amour. Grand amoureux des animaux, l’agriculteur espère rencontrer un homme avec qui bâtir une relation sincère, ancrée dans des valeurs traditionnelles.
