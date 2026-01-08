Ce couple chouchou de L'amour est dans le pré nous donne des nouvelles

Début du contenu principal.
Victor et Jessica, de la treizième saison de L’amour est dans le pré, étaient de retour pour la première émission de la nouvelle saison.
Le couple est venu donner de ses nouvelles à Marie Soleil Dion et rencontrer les prétendantes de Simon, avant leur séance de speed dating.
Toujours en couple, Victor et Jessica vivent encore une relation à distance. Jessica habite à environ 40 minutes de la ferme de Victor, un trajet qu’elle fait chaque fin de semaine.
«On est en processus de chercher une maison. C’est un peu plus difficile, mais on continue de se voir la fin de semaine et des fois la semaine, il vient chez moi quand il peut. C’est un compromis qu’il fait de son côté, et moi, je viens toutes les fins de semaine.», explique-t-elle.
Victor et Jessica sont d’ailleurs le seul couple toujours ensemble issu de la treizième saison, les trois autres unions s’étant séparées au cours de l’année.
À la fin de l'épisode, les téléspectateurs ont aussi eu des nouvelles de trois autres couples marquants: Mélanie et Sabrina, qui s’apprêtent à devenir mamans, Denis et Ève, qui filent toujours le parfait bonheur, ainsi que Marc-Antoine et Alexa, déjà parents de deux magnifiques enfants… et peut-être ouverts à agrandir encore la famille.
