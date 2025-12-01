L’amour est dans le pré: les premières images de la nouvelle saison dévoilées

Début du contenu principal.
En janvier 2026, le public pourra découvrir la quatorzième saison de L’amour est dans le pré. Les premières images dévoilées sur les réseaux sociaux laissent entrevoir une édition «tout plein d’étincelles».
Dans la bande-annonce, Marie Soleil Dion, de retour à l’animation, annonce une saison marquée par «cinq nouveaux agriculteurs et encore plus de surprises, d’émotions et peut-être même de beaux coups de foudre».
Il s’agit des toutes premières images de cette nouvelle saison, mais on devine déjà que plusieurs auront des étoiles dans les yeux. Le public pourra assister aux débuts des histoires d’amour vécues par cinq nouveaux agriculteurs.
Découvrez qui sont les candidats juste ici.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Le succès de l’émission n'est plus à démontrer.
Au fil de ses 13 premières saisons, l'émission québécoise a formé par moins de 18 couples durables, un bilan impressionnant qui a donné naissance à 40 enfants.
La toute nouvelle saison de L’amour est dans le pré sera diffusée dès le 8 janvier à 20 h sur Noovo et sur Crave.
