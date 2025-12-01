L’amour est dans le pré: les premières images de la nouvelle saison dévoilées

En janvier 2026, le public pourra découvrir la quatorzième saison de L’amour est dans le pré. Les premières images dévoilées sur les réseaux sociaux laissent entrevoir une édition «tout plein d’étincelles».

Dans la bande-annonce, Marie Soleil Dion, de retour à l’animation, annonce une saison marquée par «cinq nouveaux agriculteurs et encore plus de surprises, d’émotions et peut-être même de beaux coups de foudre».