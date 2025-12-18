Sabrina et Mélanie de L'amour est dans le pré nous invitent dans leur nouvelle maison

Début du contenu principal.
Depuis quelques semaines, Sabrina et Mélanie de L'amour est dans le pré sont propriétaires d’une nouvelle maison, leur toute première ensemble.
Dans un extrait de La famille est dans le pré partagé sur les médias sociaux de Canal Vie, on découvre les premières images de leur demeure, et c’est magnifique.
La maison, de grande dimension, adopte un style farmhouse, avec un intérieur très épuré.
Dans l'extrait, on découvre que le couple a fait aussi leur premier sapin de Noël, le dernier temps des fêtes à deux, parce qu'il seront les mamans d'un petit trésor très bientôt.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Dans la vidéo, on remarque aussi le ventre arrondi de Sabrina. Les fières mamans accueilleront un petit bébé en mars prochain.
Sabrina et Mélanie s’ajoutent ainsi à la longue liste des anciens participants de la téléréalité qui ont fondé une famille grâce à l’émission. Il s’agira même du 40e bébé de la version québécoise de L’amour est dans le pré!
Dans un épisode de la nouvelle saison de La famille est dans le pré, Mélanie et Sabrina ont partagé des nouvelles de ce beau début de parcours.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de Canal Vie, Sabrina révèle que leur petit bébé a été conçu grâce à un processus de fécondation in vitro.
Vous aimerez aussi: