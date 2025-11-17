C’est LUI le photographe des portraits de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré

Début du contenu principal.
On a appris une information croustillante concernant L'amour est dans le pré aujourd'hui: le photographe officiel de la saison 14 est un ancien prétendant de l'émission!
En effet, c'est Jay Arsenault qui a croqué les portraits officiels des participants de la nouvelle saison.
Ce dernier avait fait partie de la saison 10. Il était tombé amoureux de Luka, l'un des 5 agriculteurs. Ils ont été en couple pendant environ un an après la fin des tournages.
Jay Arsenault est photographe depuis déjà plusieurs années.
Pour lui, c'est tout un honneur de pouvoir réaliser les photos offiielles de L'amour est dans le pré cette saison. Au moment de les partager sur Instagram, le photographe a remercié l'équipe de l'émission de lui faire confiance.
Voici les premiers portraits, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
Très talentueux, ce Jay!
Rappelons que la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sera diffusée dès le 8 janvier à 20 h sur Noovo et sur Crave.
La quatorzième saison de l’incontournable émission L’amour est dans le pré arrive dans quelques mois à peine sur Noovo et Crave et si vous êtes comme nous, vous trépignez d'impatience de découvrir les cœurs à prendre de cette nouvelle édition.
La production nous a présenté les cinq heureux élus lundi matin. On peut s’attendre à des coups de foudre, mais aussi à des décisions déchirantes dès le début de la saison.
