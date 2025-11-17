C’est LUI le photographe des portraits de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré

On a appris une information croustillante concernant L'amour est dans le pré aujourd'hui: le photographe officiel de la saison 14 est un ancien prétendant de l'émission!

En effet, c'est Jay Arsenault qui a croqué les portraits officiels des participants de la nouvelle saison.

Ce dernier avait fait partie de la saison 10. Il était tombé amoureux de Luka, l'un des 5 agriculteurs. Ils ont été en couple pendant environ un an après la fin des tournages.