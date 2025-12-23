France Beaudoin invite Klô Pelgag à chanter en plein air, voyez sa performance

Début du contenu principal.
France Beaudoin vous mettra dans l'ambiance de Noël grâce à une nouvelle vidéo.
La célèbre animatrice et son équipe d'En direct de l'univers ont invité Klô Pelgag à chanter en plein air au coeur du marché Jean-Talon à Montréal.
La chanteuse a interprété Çà, bergers au milieu des sapins verts du kiosque Chez Michel.
Les clients du marché, qui ne s'attendaient pas du tout à voir un spectacle surprise, se sont rapidement massés autour de la petite scène.
La performance de Klô Pelgag a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux d'En direct de l'univers.
Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
En description, on peut lire ceci:
«L’équipe d’En direct de l’univers présente une nouvelle série de capsules: 'Pendant ce temps-là!' Des performances surprises qui surgissent là où on ne s’y attend le moins, au cœur de vos lieux du quotidien.»
Cela signifie qu'on pourra voir d'autres minis spectacles au cours des prochains jours! Pour voir la performance complète de Klô Pelgag, c'est par ici.
Le temps des Fêtes est arrivé et la programmation télé fait relâche.
Après avoir fait le plein de classiques de Noël et de séries réconfortantes, on aura le bonheur de retrouver nos émissions préférées en janvier 2026.
Quelles sont les dates à encercler au calendrier après Noël?
Voici à quel moment les émissions favorites des Québécois seront de retour en ondes cet hiver...
Vous aimerez aussi: