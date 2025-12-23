France Beaudoin invite Klô Pelgag à chanter en plein air, voyez sa performance

France Beaudoin vous mettra dans l'ambiance de Noël grâce à une nouvelle vidéo.

La célèbre animatrice et son équipe d'En direct de l'univers ont invité Klô Pelgag à chanter en plein air au coeur du marché Jean-Talon à Montréal.

La chanteuse a interprété Çà, bergers au milieu des sapins verts du kiosque Chez Michel.

Les clients du marché, qui ne s'attendaient pas du tout à voir un spectacle surprise, se sont rapidement massés autour de la petite scène.