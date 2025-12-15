C'est officiel: Jean-Philippe Wauthier ne sera pas de retour à la barre de Bonsoir bonsoir!

L’animateur s’est également exprimé en affirmant :

«Après six années passées à la barre du talk-show estival de fin de soirée de Radio-Canada, je suis très fier de ce que nous avons accompli grâce à une équipe formidable, que je remercie chaleureusement. J’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer le flambeau et je suis très heureux de voir un collègue et ami que j’admire, Jean-Sébastien, prendre les commandes de ce rendez-vous.»

Rappelons que Jean-Sébastien avait déjà assuré le remplacement de Jean-Philippe Wauthier lors de sa pause professionnelle.

D’ailleurs, le nouvel animateur s’est adressé au public dans une vidéo publiée sur les médias sociaux de l’émission: