En Vedette

Voici quand recommencent vos émissions préférées après les Fêtes

Le temps des Fêtes approche à grands pas et la programmation télé fera relâche.

Après avoir fait le plein de classiques de Noël et de séries réconfortantes, on aura le bonheur de retrouver nos émissions préférées en janvier 2026.  

Quelles sont les dates à encercler au calendrier après Noël?

Voici à quel moment les émissions favorites des Québécois seront de retour en ondes cet hiver:

© Noovo Bell média

Noovo

  • Un souper presque parfait: du lundi au vendrdi dès le 5 janvier à 19h30
  • Les testeurs, saison 7: le lundi 5 janvier à 20h
  • Aller simple: la téléréalité: le lundi 5 janvier à 21h
  • L'aréna, saison 2: le mardi 6 janvier à 20h
  • Marco Lachance, saison 2:  le mardi 6 janvier à 20h30
  • L'amour est dans le pré, saison 14: le jeudi 8 janvier à 20h
  • OD Tentations au soleil, saison 1: le jeudi 8 janvier à 21h
  • Big Brother Célébrités, saison 6: le dimanche 11 janvier à 18h29
  • Big Brother Célébrités - Les gérants d'estrade: le dimanche 11 janvier à 20h
  • À la poursuite du rêve glacé: le dimanche 11 janvier à 20h30
  • La reconstruction : au coeur des Canadiens: le dimanche 11 janvier à 21h
  • Big Brother Célébrités, saison 6: du lundi au jeudi, dès le 12 janvier à 19h30
© STAT/Facebook

ICI Télé

  • Antigang, saison 1: du lundi au jeudi dès le 5 janvier à 19h
  • L'oeil du cyclone, saison 5: le lundi 5 janvier à 19h30
  • Dumas, saison 2: le lundi 5 janvier à 20h 
  • Emprises: le lundi 5 janvier à 21h
  • STAT, saison 4: le mardi 6 janvier à 20h
  • Mea Culpa, saison 2: le mardi 6 janvier à 21h
  • L'épicerie: le mercredi 7 janvier à 19h30
  • Les enfants de la télé, saison 16: le mercredi 7 janvier à 20h
  • Doute raisonnable, saison 5: le mercredi 7 janvier à 21h
  • Zénith, saison 4: le jeudi 8 janvier à 20h
  • En direct de l'univers, saison 17: le samedi 10 janvier à 19h
  • Tout le monde en parle, saison 22: le dimanche 11 janvier à 20h
  • Infoman, saison 26: le jeudi 15 janvier à 19h30
  • Enquête: le jeudi 15 janvier à 21h
© Indéfendable/TVA

TVA

  • Salut Bonjour: du lundi au jeudi dès le 5 janvier à 6h30
  • Indéfendable, saison 4: du lundi au jeudi dès le 5 janvier à 19h
  • Sucré givré: du lundi au mercredi dès le 5 janvier à 19h30
  • Les armes, saison 2: le lundi 5 janvier à 20h
  • Alertes: le mardi 6 janvier à 20h
  • Hot Ones Québec, saison 1: le mercredi 7 janvier à 21h30
  • Ça finit bien la semaine: le vendredi 9 janvier à 19h
  • La poule aux oeufs d'or: le dimanche 11 janvier à 18h30
  • Célébration 2026: le dimanche 11 janvier à 19h
  • La voix, saison 11: le dimanche 18 janvier à 19h30
© Télé-Québec/Facebook

Télé-Québec

  • Moi j'mange, saison 7: le mardi 6 janvier à 19h30
  • Épique, saison 2: le vendredi 9 janvier à 20h
  • Deux hommes en or et Rosalie, saison 13: le vendredi 9 janvier à 21h
  • Pour une fois, saison 3: le samedi 10 janvier à 20h
  • Belle et bum, saison 23: le samedi 10 janvier à 21h 
  • Une époque formidable, saison 2: le mercredi 14 janvier à 20h
  • Dans les médias, saison 9: le mercredi 14 janvier à 21h
© Bertrand Exertier

Canal Vie

  • Vendre ou rénover au Québec: le mardi 6 janvier à 20h
  • Les Morin-Perras sous le même toit: le jeudi 8 janvier à 19h30
  • Génération Burnout: le mercredi 21 janvier à 20h

Canal D

  • Convoi du Nord: le mardi 6 janvier à 19h
  • Fermont, saison 5: le mardi 6 janvier à 19h30
  • Le maître du jeu, saison 3: le samedi 10 janvier à 20h

Sur le même thème, on vous invite à découvrir quand seront diffusées TOUTES les émissions de fin d'année juste ici!

 


