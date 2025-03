Simon Olivier Fecteau dit aurevoir au Bye Bye

«Pendant 9 ans, j’ai eu la chance de piloter cette émission historique au Québec et au Canada, mais je crois que le temps est venu pour moi de passer le flambeau. Je vais avoir 50 ans cet été et ça fait quelques années que j’ai le goût de m’investir dans d’autres projets, d’affronter de nouveaux défis, de jouer et d’écrire davantage, et de retourner faire des projets plus personnels. Et je pense que c’est le temps ou jamais de faire ce saut»

Les fans du Bye Bye, ne vous inquiétez pas! L’émission culte ne s’arrête pas là. En effet, Radio-Canada a déjà élaboré un projet visant à garantir une continuité dans cette tradition annuelle de fin d'année.