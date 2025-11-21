Voici ce que Marie-Lyne Joncas fait avant son En direct de l'univers

Début du contenu principal.
Marie-Lyne Joncas sera la star d'En direct de l'univers ce samedi... et ça la stresse énormément!
L'humoriste, animatrice et comédienne a évidemment très hâte, mais elle sait qu'elle vivra de grandes émotions tout en ayant des surprises inoubliables au cours de cette soirée télé. Elle tente donc de se calmer les nerfs comme elle peut!
Dans une série de stories publiées sur Instagram, Marie-Lyne Joncas a confié être d'abord allée au gym. Faire du sport lui a permis de se détendre à l'approche de ce moment tant attendu:
Marie-Lyne Joncas a ensuite enfilé un ensemble de jogging gris et s'est installée sur le divan. Elle compte bien y rester pour relaxer jusqu'à ce qu'elle se rende au studio d'En direct de l'univers demain.
À travers tout ça, elle se questionne sans arrêt: qui seront les artistes qui chanteront lors de son épisode à elle?
Elle continue de se croiser les doigts afin de nulle autre que Taylor Swift fasse partie de son En direct de l'univers! Voici les autres stories Instagram de la vedette:
L’émission d’En direct de l’univers avec Marie-Lyne Joncas comme invitée sera diffusée ce samedi 22 novembre dès 19h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.
D'ici là, on vous invite à en découvrir plus sur la famille et les animeux de la star québécoise juste ici.
