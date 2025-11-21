Voici ce que Marie-Lyne Joncas fait avant son En direct de l'univers

Marie-Lyne Joncas sera la star d'En direct de l'univers ce samedi... et ça la stresse énormément!

L'humoriste, animatrice et comédienne a évidemment très hâte, mais elle sait qu'elle vivra de grandes émotions tout en ayant des surprises inoubliables au cours de cette soirée télé. Elle tente donc de se calmer les nerfs comme elle peut!

Dans une série de stories publiées sur Instagram, Marie-Lyne Joncas a confié être d'abord allée au gym. Faire du sport lui a permis de se détendre à l'approche de ce moment tant attendu: