Voici ce qu’on sait sur la conjointe de Patrick Masbourian

Ce samedi, c’est Patrick Masbourian qui s’installera dans la chaise convoitée de France Beaudoin pour une nouvelle émission d’En direct de l’univers.
Alors que ses amis, sa famille et possiblement certaines de ses idoles lui offriront un spectacle formé sur mesure pour lui, on se doute qu’on verra aussi probablement sa douce, Marie-Luc.
Plutôt discret sur sa vie privée, on en sait peu sur celle avec qui partage sa vie depuis maintenant 14 ans. Voici ce qu’on sait.
Première chose, c’est que lui et sa conjointe forment ensemble une magnifique famille! Patrick est effectivement le papa de 5 enfants.
On apprenait aussi le 26 octobre dernier que Marie-Luc lui avait fait la grande demande à son amoureux. Ils sont désormais fiancés, après près de 15 ans de vie commune.
Le moment romantique a eu lieu à la fête des Pères. À la fin d’une lettre de trois pages célébrant le papa qu’il est, son amoureuse avait incrit: «PS: veux-tu m’épouser?»
Les tourtereaux se diront donc officiellement «oui je le veux» en mai 2026 à la campagne.
Écoutez l'histoire adorable de sa bouche en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de la vidéo ci-dessous.
En entrevue récente avec Émilie Perreault à Il restera toujours la culture, l’animateur a par ailleurs confié que sa douce et lui ADORENT Ray Lamontagne, lui qui espère pouvoir un jour aller voir un concert avec elle.
Le chanteur ne fait pas souvent d’arrêts au Canada, ce qui complique la chose, mais il s’agit d’un rêve qu’ils chérissent ensemble.
On se doute donc qu’on aura droit à au moins une chanson de l’artiste et peut-être à plus de détails sur l’amour qui unit Marie-Luc, Patrick Masbourian et ce son folk-soul.
