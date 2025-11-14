Voici ce qu’on sait sur la conjointe de Patrick Masbourian

Ce samedi, c’est Patrick Masbourian qui s’installera dans la chaise convoitée de France Beaudoin pour une nouvelle émission d’En direct de l’univers.

Alors que ses amis, sa famille et possiblement certaines de ses idoles lui offriront un spectacle formé sur mesure pour lui, on se doute qu’on verra aussi probablement sa douce, Marie-Luc.

Plutôt discret sur sa vie privée, on en sait peu sur celle avec qui partage sa vie depuis maintenant 14 ans. Voici ce qu’on sait.