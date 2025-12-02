Voyez un premier extrait de Ginette Reno à Pour emporter avec France Beaudoin

Début du contenu principal.
Ginette Reno sera l'invitée de France Beaudoin cette semaine à l'émission Pour emporter.
L'animatrice et productrice nous invite à découvrir son échange à la fois intimiste et coloré avec la grande dame de la chanson ce vendredi, lors de l'avant-dernière de la saison.
Un premier extrait de cet épisode avec Ginette Reno a été dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et nous donne avant-goût de ce qui nous attend. La chanteuse raconte comment Serge Lama lui a écrit les paroles de son succès Pourquoi j'ai faim... sur une nappe en papier!
Pour voir l'extrait, appuyez sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
On a bien hâte d'entendre la suite de ses histoires. Ginette Reno est toujours si divertissante!
Toujours dans le cadre de la promotion de cet épisode de Pour emporter, France Beaudoin a demandé à la petite-fille de la chanteuse de décrire sa grand-mère adorée.
Voici ce qu'a confié Lily-Rose au sujet de sa célèbre mamie, Ginette Reno:
«Connue de tous. Pour moi ? Juste grand-maman.
Celle qui serre fort, chante fort, aime fort.
Elle chante comme elle respire. Pleure, rit, vit — toujours en crescendo.
Reine des émotions fortes. Magicienne de la ballade.
Elle peut faire frissonner une salle entière, ou une petite-fille, cachée dans les coulisses, le visage collé au rideau de scène.
Sa voix calme les vagues… ou les soulève, selon la chanson, une montagne russe d’émotions rempli de rires, de pleurs et de joie... - Lily-Rose Watier»
Ginette Reno annonce la nouvelle que les fans attendaient depuis longtemps le premier décembre: tous ses albums sont enfins arrivés sur les plateformes d'écoute en streaming!
Cela signifie qu'on peut réentendre ses mythiques chansons de Noël en boucle, de ses premiers enregistrements aux versions remasterisées.
«C'est Noël avant l'heure: les grands succès de Ginette Reno de retour sur les plateformes numériques!», peut-on lire sur la page officielle de la star...
Pour emporter, à ne pas manquer ce vendredi à 20h sur ICI ARTV.
Les gens de partout dans le monde ayant envie de se mettre sous la dent un petit film romantique de Noël sont actuellement susceptibles d’entendre la musique de… Ginette Reno!
C’est que l'une de ses chansons phares du temps des Fêtes a conquis l'international en étant intégrée à la comédie romantique américaine Champagne Problems, qui vient tout juste d’être ajoutée au catalogue de Noël de la plateforme et qui se classe déjà parmi les plus populaires sur Netflix.
