Voyez un premier extrait de Ginette Reno à Pour emporter avec France Beaudoin

Ginette Reno sera l'invitée de France Beaudoin cette semaine à l'émission Pour emporter.

L'animatrice et productrice nous invite à découvrir son échange à la fois intimiste et coloré avec la grande dame de la chanson ce vendredi, lors de l'avant-dernière de la saison.

Un premier extrait de cet épisode avec Ginette Reno a été dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et nous donne avant-goût de ce qui nous attend. La chanteuse raconte comment Serge Lama lui a écrit les paroles de son succès Pourquoi j'ai faim... sur une nappe en papier!

Pour voir l'extrait, appuyez sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: