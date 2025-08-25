Voici quand recommence En direct de l'univers

Début du contenu principal.
La rentrée télé battra son plein dès la semaine prochaine avec le retour de plusieurs émissions chouchous du public.
Alors qu’En direct de l’univers débute habituellement un peu plus tard dans la saison, l’équipe réserve cette année une surprise à ses téléspectateurs: la nouvelle saison sera lancée dès le samedi 13 septembre.
Le populaire variété musical, qui nous plonge chaque semaine dans l’univers d’un artiste invité, promet encore de nombreuses surprises pour sa 17e saison.
On sait déjà que Guillaume Pineault figurera parmi les personnalités qui se retrouveront sur la pastille tournante. France Beaudoin lui avait d’ailleurs lancé l’invitation en personne à la fin de l’un de ses spectacles.
Cette 17e saison marquera également un moment important pour l’'équipe, alors qu’on célébrera la 400e émission d’En direct de l’univers.
Pour souligner ce moment important, la production a lancé un appel au public afin de trouver les plus grands fans de l’émission.
L’émission est aussi en nomination dans six catégories au prochain gala des Prix Gémeaux soit meilleure émission spéciale ou série meilleure réalisation meilleure recherche meilleur son meilleur décor et meilleure animation