En direct de l'univers: voici comment Isabelle Boulay a été piégée

On le sait depuis longtemps: organiser le En direct de l'univers d'une vedette, c'est beaucoup de préparation.

Imaginez maintenant lorsque 4 artistes sont invités en même temps pour l'épisode spécial de fin d'année.... un vrai tour de force!

Pour l'édition 2025 d'En direct du jour de l'An, France Beaudoin et son équipe ont entre autres surpris Isabelle Boulay.

Afin qu'elle réponde à toutes les questions de la recherchiste Kim avant son kidnapping, cette dernière s'est fait passer pour une autre personne. Kim est devenue Caroline, et elle a fait croire à Isabelle Boulay qu'elle était invitée à l'émission de radio JS Tendresse. La chanteuse s'est bien fait avoir!

Voici la vidéo filmée dans les coulisses de ce kidnapping réussi pour En direct du jour de l'An: