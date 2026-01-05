En direct de l'univers: voici comment Isabelle Boulay a été piégée

Début du contenu principal.
On le sait depuis longtemps: organiser le En direct de l'univers d'une vedette, c'est beaucoup de préparation.
Imaginez maintenant lorsque 4 artistes sont invités en même temps pour l'épisode spécial de fin d'année.... un vrai tour de force!
Pour l'édition 2025 d'En direct du jour de l'An, France Beaudoin et son équipe ont entre autres surpris Isabelle Boulay.
Afin qu'elle réponde à toutes les questions de la recherchiste Kim avant son kidnapping, cette dernière s'est fait passer pour une autre personne. Kim est devenue Caroline, et elle a fait croire à Isabelle Boulay qu'elle était invitée à l'émission de radio JS Tendresse. La chanteuse s'est bien fait avoir!
Voici la vidéo filmée dans les coulisses de ce kidnapping réussi pour En direct du jour de l'An:
C'est savoureux!
Et on adore les yeux brillant d'Isabelle Boulay qui déclare sans attendre que France Beaudoin et son équipe sont «ses porte-bonheurs». C'est tellement mignon.
Guy Jodoin, Sam Breton et Florence Longpré étaient les trois autres invités de cette édition mémorable d'En direct du jour de l'An.
L’émission spéciale d’En direct de l’univers pour le jour de l’An est l’un des rendez-vous télévisuels les plus attendus le 31 décembre prochain.
Durant l’émission, seulement quatre invités auront la chance d’entendre leurs chansons préférées et de voir leurs proches sur scène.
Toutefois, plusieurs artistes qui ne font pas partie des invités cette année semblent avoir essayé d’amadouer France pour être dans l’émission célébrant le jour de l’An.
Dans une vidéo humoristique publiée par l’équipe d’En direct de l’univers, dont la narration a été faite par Bernard Fortin, on peut voir comment France a été amadouée par ces différentes vedettes:
C'est tellement drôle!
Vous pouvez revoir l'émission spéciale sur les coulisses d'En direct du jour de l'An juste ici.
