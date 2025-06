Le conjoint d’Isabelle Boulay montera sur scène à Montréal avec son nouveau one-man-show

Depuis qu’il a tourné la page sur ses fonctions de Garde des Sceaux en 2023, Dupond-Moretti a repris avec passion sa vie artistique entamée en 2019. Avec son charisme bien connu, il livre sur scène un récit à la fois drôle, intense et réfléchi, teinté de souvenirs d’avocat, de coups de gueule et de réflexions sur la justice, la vie, l’engagement… et sur lui-même.

Acclamé par la critique – Le Figaro le décrit comme un orateur qui « déclame comme il parle, comme si tout lui venait au naturel » – le spectacle a été présenté plus de 40 fois à guichets fermés en France. Le succès témoigne de l’aisance avec laquelle il passe du prétoire à la scène, sans jamais perdre sa verve légendaire.