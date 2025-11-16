La dernière invitée de 2025 d’En direct de l’univers est dévoilée

Début du contenu principal.
C’est maintenant officiel: la grande invitée du tout dernier En direct de l’univers de 2025 sera Marie-Lyne Joncas!
Et on peut déjà s’attendre à une soirée délicieuse, remplie d’émotions, de complicité… et de surprises qui risquent de la jeter complètement par terre!
Depuis deux saisons, Marie-Lyne brille dans Dumas, où elle campe l’enquêtrice Sophie Lacoste avec une intensité et une sensibilité qui lui valent de nombreux éloges. La voir maintenant passer de l’enquête à la fameuse pastille pivotante de France Beaudoin, c’est tout un contraste et surtout, un moment que plusieurs attendaient avec impatience!
Le rendez-vous est fixé au 22 novembre, alors que la comédienne et animatrice vivra sa soirée hommage entourée de sa famille, de ses amis et de son équipe artistique. On connaît déjà assez bien ses goûts musicaux pour deviner quelques noms qui pourraient se glisser dans ses choix musicaux de la soirée: Taylor Swift, Harry Styles et Céline Dion. Trois artistes qui l’inspirent profondément et qui devraient colorer une bonne partie de son univers musical!
Et parce qu’En direct de l’univers ne fait jamais les choses à moitié, il y a fort à parier que les surprises seront nombreuses!
Difficile d’imaginer un hommage à Marie-Lyne Joncas sans la présence de sa complice de toujours, Ève Côté, avec qui elle forme l’un des duos les plus attachants du milieu. Leur énergie contagieuse ferait sans doute exploser la scène!
Parmi les autres noms qui semblent presque incontournables, Guillaume Lambert, ami proche de Marie-Lyne, figure en tête de liste ou Laurence Leboeuf!
Du côté de Dumas, plusieurs collègues pourraient également faire partie de la fête: Gildor Roy, son ami de longue date Jason Roy Léveillée et Vincent Leclerc. Et si l’équipe pousse l’audace un peu plus loin, on pourrait même voir apparaître Geneviève Schmidt, sa partenaire de jeu dans STAT et bientôt dans la série Les Crues.
Comme le veut la tradition, le passage de Marie-Lyne Joncas précédera une pause bien méritée pour l’émission pendant le temps des fêtes. France Beaudoin et son équipe reprendront les ondes dès le mois de janvier pour nous offrir une nouvelle série de soirées toutes aussi touchantes!
Vous aimerez aussi: