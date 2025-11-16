La dernière invitée de 2025 d’En direct de l’univers est dévoilée

C’est maintenant officiel: la grande invitée du tout dernier En direct de l’univers de 2025 sera Marie-Lyne Joncas!

Et on peut déjà s’attendre à une soirée délicieuse, remplie d’émotions, de complicité… et de surprises qui risquent de la jeter complètement par terre!

Depuis deux saisons, Marie-Lyne brille dans Dumas, où elle campe l’enquêtrice Sophie Lacoste avec une intensité et une sensibilité qui lui valent de nombreux éloges. La voir maintenant passer de l’enquête à la fameuse pastille pivotante de France Beaudoin, c’est tout un contraste et surtout, un moment que plusieurs attendaient avec impatience!