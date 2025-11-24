Jason Roy-Léveillée a tenu à célébrer son amie Marie-Lyne Joncas, déposant sur les réseaux sociaux sa performance de samedi à En direct de l’univers.

C’est dans une publication déposée sur Instagram que le comédien et réalisateur a effectivement partagé l’extrait qui nous permet d’apprécier sa voix incroyable, mais aussi la réaction de la grande chanceuse qui se trouvait dans le siège d’invitée de France Beaudoin.