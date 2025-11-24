Début du contenu principal.
Jason Roy-Léveillée a tenu à célébrer son amie Marie-Lyne Joncas, déposant sur les réseaux sociaux sa performance de samedi à En direct de l’univers.
C’est dans une publication déposée sur Instagram que le comédien et réalisateur a effectivement partagé l’extrait qui nous permet d’apprécier sa voix incroyable, mais aussi la réaction de la grande chanceuse qui se trouvait dans le siège d’invitée de France Beaudoin.
Sa version habitée de Georgia on My Mind de Ray Charles a fait danser sa collègue de Dumas, Marie-Lyne Joncas, et l’a laissée bouche bée.
Sous la publication, le principal intéressé a inscrit:
«Toujours un tabarouette de privilège de chanter avec LE meilleur band à En direct de l’univers et là surtout pour mon amie Marie-Lyne Joncas. C’était troooop l’fun même si j’avais la bouche sèche en désert et fait pipi 12 fois avant d’embarquer sur scène.»
Parmi les commentaires marquants, mentionnons celui de Marie-Lyne Joncas qui a vanté le talent de son ami, écrivant: «Voyons donc taba***ue que t’as été bon de même! Je t’aime, merci tellement»
Il faut dire que les fans et ses amis du showbiz sont aussi sont sans mots depuis samedi. Les commentaires ont effectivement été nombreux concernant la voix puissante de Jason Roy-Léveillée!
On a par ailleurs eu droit sur les réseaux sociaux à une incursion privilégiée en coulisses d’En direct de l’univers.
Dans une vidéo très sympathique, on a effectivement suivi l’arrivée de l’humoriste, animatrice et comédienne sur place, sa mise en beauté et son briefing avec l’équipe, avant d’entrer sur scène pour vivre la folle soirée de laquelle on a été témoins.
Vivez le moment juste ici: