En direct de l’univers: France Beaudoin a été amadouée par des vedettes pour le jour de l’An

L’émission spéciale d’En direct de l’univers pour le jour de l’An est l’un des rendez-vous télévisuels les plus attendus le 31 décembre prochain.

Durant l’émission, seulement quatre artistes invités auront la chance d’entendre leurs chansons préférées et de voir leurs proches sur scène. Ces artistes ont été choisis depuis longtemps par l’équipe d’En direct de l’univers et son animatrice, France Beaudoin.

Toutefois, plusieurs artistes qui ne font pas partie des invités cette année semblent avoir essayé d’amadouer France pour être dans l’émission célébrant le jour de l’An.