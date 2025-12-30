En direct de l’univers: France Beaudoin a été amadouée par des vedettes pour le jour de l’An

Début du contenu principal.
L’émission spéciale d’En direct de l’univers pour le jour de l’An est l’un des rendez-vous télévisuels les plus attendus le 31 décembre prochain.
Durant l’émission, seulement quatre artistes invités auront la chance d’entendre leurs chansons préférées et de voir leurs proches sur scène. Ces artistes ont été choisis depuis longtemps par l’équipe d’En direct de l’univers et son animatrice, France Beaudoin.
Toutefois, plusieurs artistes qui ne font pas partie des invités cette année semblent avoir essayé d’amadouer France pour être dans l’émission célébrant le jour de l’An.
Dans une vidéo humoristique publiée par l’équipe d’En direct de l’univers, dont la narration a été faite par Bernard Fortin, on peut voir comment France a été amadouée par ces différentes vedettes.
Voyez la vidéo en question juste ici:
Lettres, messages vocaux, nouvelle auto, fleurs, buffet, pancartes, chèvre et plus encore: les façons d’amadouer France par les artistes à travers la vidéo sont nombreuses… et très diversifiées.
On peut entendre Jean-Sébastien Girard, Sam Breton et Véronique Cloutier. D’autres vedettes comme Christian Bégin, Mathieu Dufour et Bernard Fortin ont fait des vraies apparitions dans la vidéo.
Mona de Grenoble, qui a déjà eu la chance d'être invitée, a imprimé des pancartes avec son visage pour essayer de retenter sa chance cette année.
Bien qu’on a vraiment aimé regarder cette vidéo, on ne connaît toujours pas l’identité des quatre artistes invités pour l’émission spéciale d’En direct du jour de l’An.
Il faudra vraiment être devant notre télé le 31 décembre à 19h pour découvrir les invités de l’équipe d’En direct de l’univers qui n’est pas «achetable» comme on peut le remarquer dans la vidéo qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.