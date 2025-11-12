Le Lait transforme ses publicités des Fêtes en spectacle télévisé

Début du contenu principal.
Le Lait est reconnu pour ses adorables publicités du temps des Fêtes.
Depuis plusieurs années, la marque québécoise nous charme avec des concepts attendrissants, mettant en vedette de jeunes comédiens qui nous plongent dans la magie de leur party du temps des Fêtes.
Cette année, les célèbres enfants du Lait feront un retour en force sur nos écrans!
Ils seront au cœur d’un spectacle de fin d’année, présenté le 31 décembre.
L’idée derrière ce projet est simple : alors que les émissions du Nouvel An sont souvent diffusées tard le soir et destinées aux adultes, Le Lait proposera une version familiale, inspirée de ses publicités cultes. Les jeunes vedettes inviteront le public à assister à leur propre “pestacle” du réveillon, une façon joyeuse et lumineuse de clore l’année 2025.
Le pestacle de fin d’année des enfants du Lait sera diffusé en simultané le 31 décembre à 18 h 30 sur Crave, Noovo, Canal Vie, Canal D et Z.
D’ailleurs, les publicités du Lait ont permis au grand public de découvrir le jeune Arthur Arsenault, qui a charmé tout le Québec grâce à son rôle du jeune Léo dans STAT.