Claude Bégin dévoile une chanson tirée de sa nouvelle série avec Lysandre

PAR :

À l’occasion du lancement de la série documentaire Lysandre + Claude, une nouvelle chanson écrite et interprétée par Claude Bégin vient d’être dévoilée.

Intitulée «Pour le meilleur et pour le pire», la chanson met de l’avant les hauts et les bas d’une relation amoureuse, comme celle de Claude et de Lysandre Nadeau qui est au cœur de la nouvelle série documentaire disponible dès aujourd’hui sur Crave

La chanson laisse tout de même place à l’interprétation de chacun.e: on y explore les différents mouvements d’un couple, les moments de remise en question et même le désir de retrouver une complicité plus instinctive. 

© Claude Bégin

Voici le refrain de cette chanson qui va assurément nous rester en tête après son écoute, particulièrement en raison de ses harmonies enveloppantes: 

«All I need is love

J’ai trouvé l’amour avec toi

Mon amie

My love»

«Pour le meilleur et pour le pire» se retrouve dans la nouvelle série Lysandre + Claude où on peut aussi découvrir leur vie de famille avec leurs enfants Blaise et Claire. 

La série est disponible dès maintenant sur Crave

Écoutez la nouvelle chanson de Claude Bégin juste ici.

© Bell Média

Romance à Big Brother: Lysandre Nadeau et Claude Bégin s'ouvrent sur leurs débuts amoureux

Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont au cœur de la série documentaire Lysandre + Claude. Dans le premier épisode, ils se livrent avec sincérité et reviennent sur les débuts de leur histoire d’amour, née dans Big Brother Célébrités.

Nous avons eu la chance de voir en primeur ce premier épisode, disponible dès le 4 février sur Crave. On y découvre les coulisses de leur quotidien et quelques confidences du couple, alors que Lysandre vient tout juste d’annoncer qu’elle est enceinte de leur deuxième enfant.

En savoir plus

