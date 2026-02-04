Claude Bégin dévoile une chanson tirée de sa nouvelle série avec Lysandre

À l’occasion du lancement de la série documentaire Lysandre + Claude, une nouvelle chanson écrite et interprétée par Claude Bégin vient d’être dévoilée.

Intitulée «Pour le meilleur et pour le pire», la chanson met de l’avant les hauts et les bas d’une relation amoureuse, comme celle de Claude et de Lysandre Nadeau qui est au cœur de la nouvelle série documentaire disponible dès aujourd’hui sur Crave.