Au tour de Lysandre Nadeau de demander la main de Claude Bégin

Début du contenu principal.
Claude Bégin avait fait sa grande demande à Lysandre Nadeau en janvier 2024.
Un peu plus d’un an plus tard, c’est au tour de Lysandre de demander la main de son futur mari. Le tout a été immortalisé à travers de magnifiques photos.
Sur les sublimes images captées par Émilie Hébert, on aperçoit Lysandre et Claude aux côtés du petit Blaise, tenant fièrement la boîte dans ses petites mains.
L’une des photos met en valeur le magnifique jonc en or orné de diamants, qui s’harmonise parfaitement avec la bague de Lysandre.
Voici quelques photos du grand moment.
Claude avait fait sa grande demande à Lysandre lors d’un voyage de rêve en Jamaïque. Au coucher du soleil, au bord de la mer, il s’était agenouillé pour offrir la plus belle des bagues à son amoureuse.
Lysandre et Claude attendent leur deuxième enfant: une petite fille qui viendra bientôt agrandir leur belle famille.
En plus de Blaise, 3 ans, Claude est également le papa de Romain, 16 ans, né d’une union précédente.
Vous aimerez aussi: