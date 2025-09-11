Au tour de Lysandre Nadeau de demander la main de Claude Bégin

Sur les sublimes images captées par Émilie Hébert, on aperçoit Lysandre et Claude aux côtés du petit Blaise, tenant fièrement la boîte dans ses petites mains.

L’une des photos met en valeur le magnifique jonc en or orné de diamants, qui s’harmonise parfaitement avec la bague de Lysandre.

Voici quelques photos du grand moment.