Claude Bégin avait un message pour son ex

Cette semaine, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont accueilli une invitée bien spéciale à leur balado Parenthèse: Elyse La Vallière qui est l’ancienne conjointe de Claude et la maman de son grand garçon Romain.

En plus d’aborder brièvement le départ de Claude à Big Brother Célébrités, ils ont aussi parlé de la «tempête» qu’ils ont vécu avec l’achat d’une nouvelle maison.

«C’est important que toi pis moi, on s’entende bien, que ce soit connecté. Sinon, je ne suis pas… Je suis pas capable d’être bien», a fait savoir Claude lors de l’enregistrement de cet épisode du balado.