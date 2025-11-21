Claude Bégin avait un message pour son ex

Début du contenu principal.
Cette semaine, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont accueilli une invitée bien spéciale à leur balado Parenthèse: Elyse La Vallière qui est l’ancienne conjointe de Claude et la maman de son grand garçon Romain.
En plus d’aborder brièvement le départ de Claude à Big Brother Célébrités, ils ont aussi parlé de la «tempête» qu’ils ont vécu avec l’achat d’une nouvelle maison.
«C’est important que toi pis moi, on s’entende bien, que ce soit connecté. Sinon, je ne suis pas… Je suis pas capable d’être bien», a fait savoir Claude lors de l’enregistrement de cet épisode du balado.
Voyez l’extrait de cet épisode de Parenthèse juste ici:
Pour résumer l’histoire de leur maison, ils avaient acheté une demeure à côté de celle de l’ex d’Elyse. Selon cette dernière, cette situation est devenue «insupportable».
Au même moment, Claude s’est fait proposé d’aller à Big Brother Célébrités, ce qui était un très «mauvais timing» pour eux en raison de cette histoire qui est même devenue une «crise familiale».
«T’es un gros pilier pis quand on ne se parle plus ou qu’il y a une crise, une chicane, appelle ça comme tu veux, je suis complètement déstabilisé», a avoué le chanteur et papa de 3 enfants.
Lysandre et Claude ont aussi profité du passage d’Elyse pour parler avec elle de la venue des autres enfants de Claude, plus précisément de celle du petit Blaise.
Elyse «capote» dans le bon sens du terme depuis que Claude a eu d’autres enfants. Même si Claude et Elyse ne sont plus ensemble, elle considère toujours qu’ils forment une famille avec leur fils Romain.
«Je savais qu’il voulait d’autres enfants et j’avais hâte pour lui, dans le sens où je me disais, quand il va avoir trouvé la bonne, pis il va avoir des enfants, je vais être heureuse», a-t-elle indiqué.
On vous partage ce deuxième extrait du podcast:
L’épisode complet du podcast de Lysandre Nadeau et Claude Bégin avec Elyse La Vallière est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
Pour plus de détails, rendez-vous sur le compte Instagram de Parenthèse.
