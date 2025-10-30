Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont précommandé un robot domestique et leurs fans s’en mêlent

Début du contenu principal.
Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont mis un premier pied dans le futur en précommandant un robot humanoïde, le fameux NEO de la start-up californienne 1X Technologies, faisant réagir leurs fans.
Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.
C’est dans une suite de stories qu’on a effectivement pu suivre la saga, montrant le shopping des parents, en direct.
Pour ceux qui ne connaissaient pas l’objet de convoitise des amateurs de technologie, il faut savoir qu’il est conçu pour devenir un assistant personnel capable d'effectuer des corvées du quotidien et répondre à des commandes vocales grâce à son intelligence artificielle intégrée.
Il se détaille aussi accessoirement à 20 000$ US.
Il semble que de nombreux abonnés aient d’ailleurs réagi à cette commande plus qu’inusitée, puisque la principale intéressée a tenu à s’adresser à eux, expliquant sa démarche.
Il faut savoir qu’il s’agit d’une précommande qui ne la lie en rien à l’arrivée d’un robot chez elle 2026: ce n’est qu’une première étape et le tout peut être annulé à tout moment.
Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont aussi fait un clin d’œil à ceux qui se questionnaient sur leurs craintes de type I Robot (le film dans lequel une armée de robots se braque contre les humains).
Sont-ils craintifs s’ils décident de faire une place à NEO dans leur famille? Lysandre Nadeau a répondu, écoutez sa réponse dans la vidéo en top d'article.
Une chose est sûre, la présence de plus en plus imposante de la technologie fait jaser et sait séduire plusieurs d’entre nous. Mis à part son prix exorbitant, seriez-vous du genre à avoir un robot à la maison pour vous aider?
