Est-ce qu'il y aura des caméras à ton accouchement? Lysandre Nadeau répond!

Lysandre Nadeau et Claude Bégin étaient présents au lancement de la programmation de Noovo et Crave, aujourd'hui, afin de parler de leur nouvelle téléréalité.
Dans cette émission, l'influenceuse et le chanteur nous ouvrirons les portes de leur intimité.
On les suivra dans leurs aventures professionnelles, amoureuses et familiales... et possiblement dans la salle d'accouchement!
Lors du lancement, Lysandre Nadeau s'est fait demander si les caméras la suivraient à l'hôpital lorsqu'elle donnera naissance à son deuxième enfant.
Voici ce qu'elle a répondu:
«Ça dépend à quel point ils sont capable de se rendre vite à l'hôpital! (rires) Mais oui, non, c'est prévu. En fait, c'est au moment où ils ont su que j'étais enceinte qu'ils ont dit 'OK, on le fait!'»
On comprend donc que l'arrivée de bébé #2 a donné envie à la production de plonger et de créer la téléréalité LYSANDRE + CLAUDE!
En plus de leur vie à la maison, Claude Bégin et Lysandre Nadeau nous montreront des parcelles de leur métier respectif.
Le chanteur confiait d'ailleurs qu'il planche sur un nouvel album, et que les caméras l'ont suivi dans le processus!
Le docu-réalité LYSANDRE + CLAUDE sera divisé en 8 épisodes d'une demi-heure. À découvrir dès le mois de février 2026 sur Crave.
Rappelons que les tourtereaux sont tombés amoureux lors de la première saison de Big Brother Célébrités, en 2021.
Ils ont eu un garçon ensemble, Blaise, qui a 2 ans et demi, et le deuxième bébé devrait arriver dans deux semaines.
Claude Bégin est également papa d'un grand garçon né d'une union précédente.
Au début du mois, Lysandre Nadeau a annoncé une triste nouvelle sur Instagram.
Comme vous le saviez peut-être, le papa de l'influenceuse avait sauvé une corneille au cours de l'été. L'oiseau, curieux et attaché, avait séduit toute la famille.
Malheureusement, le bel oiseau a eu un accident.Dans un long texte partagé avec ses abonnés, Lysandre Nadeau explique que Jasette s'est approchée d'un transformateur électrique et qu'elle est probablement décédée après avoir reçu une importante décharge.
