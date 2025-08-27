Est-ce qu'il y aura des caméras à ton accouchement? Lysandre Nadeau répond!

Lysandre Nadeau et Claude Bégin étaient présents au lancement de la programmation de Noovo et Crave, aujourd'hui, afin de parler de leur nouvelle téléréalité.

Dans cette émission, l'influenceuse et le chanteur nous ouvrirons les portes de leur intimité.

On les suivra dans leurs aventures professionnelles, amoureuses et familiales... et possiblement dans la salle d'accouchement!