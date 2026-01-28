Romance à Big Brother: Lysandre Nadeau et Claude Bégin s'ouvrent sur leurs débuts amoureux

Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont au cœur de la série documentaire Lysandre + Claude. Dans le premier épisode, ils se livrent avec sincérité et reviennent sur les débuts de leur histoire d’amour, née dans Big Brother Célébrités.

Nous avons eu la chance de voir en primeur ce premier épisode, disponible dès le 4 février sur Crave. On y découvre les coulisses de leur quotidien et quelques confidences du couple, alors que Lysandre vient tout juste d’annoncer qu’elle est enceinte de leur deuxième enfant.