Romance à Big Brother: Lysandre Nadeau et Claude Bégin s'ouvrent sur leurs débuts amoureux

Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont au cœur de la série documentaire Lysandre + Claude. Dans le premier épisode, ils se livrent avec sincérité et reviennent sur les débuts de leur histoire d’amour, née dans Big Brother Célébrités.
Nous avons eu la chance de voir en primeur ce premier épisode, disponible dès le 4 février sur Crave. On y découvre les coulisses de leur quotidien et quelques confidences du couple, alors que Lysandre vient tout juste d’annoncer qu’elle est enceinte de leur deuxième enfant.
Lysandre raconte qu’au début de l’aventure de Big Brother Célébrités, le couple n’était pas particulièrement proche. Mais à force de passer du temps ensemble dans la maison, des sentiments amoureux ont fini par naître.
Elle confie: «C’était vraiment un gros kick d’adolescence. C’est comme si tu étais devenu l’unique fantaisie, mon seul stimulus.»
La créatrice de contenu ajoute qu’elle croit qu’ils ne seraient probablement pas ensemble sans l’émission. De son côté, Claude pense au contraire que leur histoire aurait trouvé son chemin malgré tout.
Lysandre et Claude se sont aussi replongés dans des souvenirs marquants, tous liés au mois de février.
Ils sont sortis ensemble de Big Brother Célébrités en février 2021. Puis, en février 2023, Lysandre donnait naissance à leur fils, Blaise. En février 2025, ils attendaient leur deuxième bébé, Claire et ils étaient à voyage à Bali.
Les premiers épisodes de Lysandre + Claude seront disponibles sur Crave dès le 4 février, et permettront d’en apprendre beaucoup plus sur le chanteur et la créatrice de contenu.
