Voici quand Lysandre Nadeau et Claude Bégin ouvriront les portes de leur quotidien

Dans la série, Lysandre + Claude, le couple qui s’est rencontré à Big Brother Célébrités, ont accepté d’ouvrir les portes de leur quotidien aux caméras.

La série offrira un accès privilégié à leur intimité, incluant notamment l’accouchement de l’influenceuse. D’ailleurs, la créatrice de contenu a déjà partagé sur ses réseaux sociaux un extrait de ce que le public pourra découvrir à l’écran. Découvrez-le ici.