Voici quand Lysandre Nadeau et Claude Bégin ouvriront les portes de leur quotidien

Début du contenu principal.
Lysandre Nadeau et Claude Bégin seront au cœur d’une toute nouvelle série bientôt disponible sur Crave. Dès le 4 février, les abonnés pourront plonger dans le quotidien de l’un des couples les plus suivis sur les médias sociaux.
Dans la série, Lysandre + Claude, le couple qui s’est rencontré à Big Brother Célébrités, ont accepté d’ouvrir les portes de leur quotidien aux caméras.
La série offrira un accès privilégié à leur intimité, incluant notamment l’accouchement de l’influenceuse. D’ailleurs, la créatrice de contenu a déjà partagé sur ses réseaux sociaux un extrait de ce que le public pourra découvrir à l’écran. Découvrez-le ici.
D’ailleurs, en story Instagram, Lysandre invite ses abonnés à aller donner de l’amour au projet sur la page Instagram de Crave, afin de soutenir la série… et peut-être permettre une deuxième saison.
Le couple a d’ailleurs accueilli la petite Claire le 11 septembre dernier.
Vous aimerez aussi: