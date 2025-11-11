Lysandre Nadeau aborde sa différence d’âge avec Claude Bégin

Lysandre Nadeau a abordé la différence d’âge de 12 ans qui la sépare de son amoureux Claude Bégin.

C’est dans une story déposée sur Instagram que la créatrice de contenu a effectivement mentionné l’écart, mais pour une raison bien précise.

Tout ça a commencé lorsqu’elle a souligné le 17e anniversaire de son beau-fils, le premier garçon de Claude.