Lysandre Nadeau aborde sa différence d’âge avec Claude Bégin

Début du contenu principal.
Lysandre Nadeau a abordé la différence d’âge de 12 ans qui la sépare de son amoureux Claude Bégin.
C’est dans une story déposée sur Instagram que la créatrice de contenu a effectivement mentionné l’écart, mais pour une raison bien précise.
Tout ça a commencé lorsqu’elle a souligné le 17e anniversaire de son beau-fils, le premier garçon de Claude.
N’en revenant pas de cette grande étape, Lysandre Nadeau s’est rappelé qu’il n’y a pas si longtemps, c’est elle qui avait cet âge, elle qui faisait déjà des vlogs sur YouTube à l’époque.
Avec humour, elle a ensuite souligné qu’autour de cet âge, mais plus précisément à 19 ans, elle avait fréquenté un homme de 33 ans, se questionnant sur la légitimité d’une telle relation.
Puis, de retour dans une autre story, elle a insisté pour dire que même si aujourd’hui un écart de plus de 10 ans la sépare de son amoureux, ce n’est pas pareil, vu leur maturité.
C’est vrai que contrairement à l’adolescence, où la différence d’âge peut être dramatique dans des relations, avec le temps, elle n’a plus d’importance!
Vous aimerez aussi: