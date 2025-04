Mathieu Cyr va se marier cet été… au beau milieu d’un festival d’humour!

C’est le 25 mars, alors qu’il assistait à la première du spectacle Assumé de son collègue Stéphane Fallu, que Mathieu a partagé la grande nouvelle.

Et on peut dire qu’il a trouvé une idée pas mal originale pour l’occasion: le couple se dira «oui, je le veux!» pendant le tout nouveau Festival du rire de Joliette, qu’ils ont eux-mêmes mis sur pied! Oui oui, un mariage dans un festival d’humour, entre deux jokes et une limonade un peu chaude.

Pourquoi ce choix un peu flyé? Parce qu’avec une gang d’amis humoristes, c’est pas mal plus dur à coordonner son temps que des simples mortels... Impossible de trouver une date où tout le monde est libre. Alors le futur marié et sa douce moitié ont décidé de faire d’une pierre deux blagues: organiser leur propre événement et y inclure leur mariage. Le Festival du rire de Joliette se tiendra du 21 au 24 août, et leur cérémonie, elle, aura lieu dans ce joyeux brouhaha!