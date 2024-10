C'est terminé entre Jonathan Garnier et sa fiancée

Une nouvelle gamme de prêts-à-manger pour Jonathan Garnier!

Par ailleurs, quand on disait que le populaire chef a plusieurs projets au fourneau, on ne mentait pas! En plus de ses chroniques à Salut Bonjour, il vient aussi tout juste de lancer une nouvelle gamme de produits en collaboration avec Maxi.

On parle ici de repas préparés qui se veulent savoureux ET accessibles et qui permettront certainement à plusieurs familles de sauver du temps en cuisine!

