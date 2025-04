Garou collabore avec sa fille sur un nouvel album très personnel

«J’aime les défis complètement fous», lance Garou, en entrevue au 7 Jours. Entre deux projets — notamment son rôle de directeur à Star Académie — il s’est lancé dans la création avec une énergie renouvelée. L’album, qui sortira début avril, marque un retour aux chansons originales après 12 ans de silence créatif. Et surtout, il s’agit d’un nouveau départ: «Je ne me suis pas écrit beaucoup dans ma vie, mais à 52 ans, je me sentais prêt», dit-il.

Parmi les chansons de l’album, l’une attire particulièrement l’attention: Lonely Waters, un morceau écrit initialement en anglais… écrit par sa fille Emelie, aujourd’hui âgée de 23 ans. Pendant la pandémie, Garou a remarqué que sa fille, comme tant d'autres jeunes, traversait une période difficile. C’est alors qu’il lui a offert un ukulélé, sans trop d’attente. Mais surprise: elle s’est mise à composer!



De cette aventure familiale est née Lonely Waters, que Garou a traduite en français. «Elle n’a jamais voulu que je lui apprenne le piano ou la guitare, mais là, coup de magie…», raconte-t-il. Si Emelie ne souhaite pas devenir chanteuse, son père est convaincu qu’elle pourrait très bien écrire pour d'autres artistes à l’avenir: «Elle est très talentueuse et très naturelle là-dedans.»