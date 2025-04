Brad Pitt derrière le succès de la nouvelle série britannique Adolescence sur Netflix

C’est grâce à sa société de production, Plan B Entertainment, que la série a vu le jour. Fondée par Brad Pitt, Plan B est loin d’en être à son premier coup d’éclat: Moonlight, 12 Years a Slave, The Departed… des films qui ont raflé les prix et marqué le cinéma. Cette fois, la compagnie s’est lancée dans une fiction britannique sombre et poignante, proposée par le réalisateur Philip Barantini.

Philip Barantini, qui collabore régulièrement avec l’acteur Stephen Graham (le père dans Adolescence, vu notamment dans This Is England et The Irishman), a raconté avoir discuté directement avec Brad Pitt au téléphone: «Brad était super enthousiaste», a-t-il confié. Une implication directe, qui prouve que le projet tenait à cœur à la star hollywoodienne!