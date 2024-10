Séparation pour Patrice Godin et la mère de ses enfants

Dans une entrevue accordée à Isabelle Maréchal, Patrice a révélé : «Nathalie et moi, on s'aime énormément, mais on a décidé de faire chemin à part maintenant, même si on reste proches.»

Nouvellement devenu pompier forestier, Patrice est parti de chez lui en avril et n’est revenu qu'à la mi-août. Cette situation n'est pas idéale pour un couple.