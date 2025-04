Alicia Moffet fait monter la température avec son nouveau vidéoclip

Alicia Moffet n’a pas froid aux yeux – ni aux joues – dans le vidéoclip de son plus récent extrait CHOKE, dévoilé cette semaine.

Tourné dans un sauna, le clip la montre en sueur, en pleine performance viscérale, livrant ses paroles avec une intensité brûlante. C’est chaud, c’est brut, c’est sans filtre… et ça colle parfaitement à l’énergie du morceau!

En plus de cette ambiance moite et claustrophobe qui colle à la peau (littéralement), la chanteuse y dévoile un tout nouveau look: frange assumée, longs cheveux blonds, et une présence à l’écran encore plus magnétique qu’avant.