Séparation pour Paul Piché et Isabel après 10 ans d'amour

«Chers amis, c’est avec beaucoup d’émotions que Paul et moi vous annonçons notre séparation.

J’aimerais profiter de l’occasion pour réitérer tout l’amour et le respect que j’ai pour ce grand homme qui aura été mon mari, mon ami, mon amant, mon confident, mon complice et un papa formidable pour nos beaux enfants. Nous avons créé au fil des ans des milliers de souvenirs extraordinaires et impérissables que nous continuerons de chérir dans nos cœur pour toujours.

Sachez que nous sommes en bons termes et que nous continuerons de faire équipe, de travailler ensemble et d’être une famille unie pour la vie. Notre relation se transforme, mais notre amitié perdurera dans le temps.

Voilà. Nous ne ferons pas plus de commentaire sur le sujet. Merci de respecter notre intimité et notre famille.

On vous embrasse et on vous retrouve très bientôt.

Paul et Isabel»