Séparation pour Marie-Claude Savard

En couple depuis 2011, leur relation a pris fin il y a deux ans. Ils sont les heureux parents de deux beaux enfants, Charlotte et Henri.

Malgré la séparation, le duo reste les meilleurs amis du monde, explique l’animatrice au magazine.«On reste les meilleurs amis du monde. On est des parents et on en est fiers. On a choisi l’amitié, on a décidé d’aplanir les différences pour maintenir le lien familial très fort.»