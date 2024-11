Jeff Boudreault est en couple avec cette politicienne connue!

Le comédien, que l'on connaît pour ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision, a profité de cette soirée pour officialiser sa romance avec une personnalité bien connue de la scène politique québécoise: Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Le couple était souriant à souhait sur le tapis rouge!

Le lendemain de cette grande première, Jeff a partagé un aperçu de cette soirée spéciale dans ses stories Instagram, où il a publié un cliché d'Isabelle et lui lors de la soirée.



Nul doute, les deux amoureux apparaissent complices à souhait!