Olivier Dion n'est plus en couple

Il a admis que cette séparation est pénible pour lui.

«Il y a beaucoup de choses dont j’ai du mal à être certain. Je ne suis pas désillusionné, c’est juste qu’on essaie, on espère que ça fonctionne et finalement, ça ne fonctionne pas. Tu réalises alors que tu apprends à te connaître et que certaines choses ne comblent pas les deux éléments d’un couple au même niveau.»