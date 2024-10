Rupture pour Erik Caouette de 2Frères

En effet, Erik a révélé que sa relation avec Marie-Jeanne (et fille d'Annie Brocoli), la mère de sa fille Lou, s’est terminée il y a maintenant un an et demi. Cette séparation marque un nouveau chapitre dans sa vie personnelle. Le couple, autrefois très discret, s’est séparé en gardant un respect mutuel, surtout pour le bien-être de leur fille Lou, âgée de 2 ans. On se rappelle qu’Erik est également le père de Glory-Ann, 12 ans, issue d’une précédente relation.

Malgré cette épreuve, Erik semble prêt à aller de l’avant. Il a d’ailleurs mentionné qu’il est désormais en couple, mais a préféré rester discret quant à l’identité de sa nouvelle compagne. L’artiste, visiblement serein, a toutefois partagé son enthousiasme pour les prochains projets du groupe.

Le duo 2Frères s’apprête à lancer leur cinquième album studio, Science humaine, le 15 novembre prochain.