Un moment touchant entre Isabelle et Jason dans le prochain épisode de STAT

Ce qui rend cette scène d’autant plus puissante, c’est l’évolution du personnage d’Isabelle. Souvenez-vous, dans la première saison, elle peinait à créer un lien humain avec ses patients. Aujourd’hui, on voit à quel point elle a cheminé. Sa vulnérabilité l’a rendue plus forte, plus empathique. Et dans cet échange avec Jason, Geneviève Schmidt brille de justesse!

Pendant ce temps, Emmanuelle (Suzanne Clément) devra gérer une demande particulièrement délicate. Comme souvent avec elle, ça risque d’être tendu, mais aussi révélateur.

Autre moment-clé de l’épisode: la réunion d’équipe où l’on fera le point sur plusieurs dossiers. Bonne nouvelle en vue! Gabriel (Jean-Nicolas Verreault) profitera de l’occasion pour défendre la cause de la petite Charlie Lemieux. Rappelons qu’il a promis à sa mère (Bénédicte Décary) d’organiser une levée de fonds pour permettre à la fillette de suivre un traitement expérimental en Suède. Une initiative qui en dit long sur l’attachement de Gabriel à ses patients.

Et comme si ce n’était pas assez, l’hôpital accueillera de la grande visite, alors que les urgences débordent.