Cette animatrice chérie du public sera célébrée à En direct de l’univers cet automne!

Ce samedi, les téléspectateurs d'En direct de l’univers ont eu droit à une soirée riche en émotions alors que la chef d’antenne Sophie Thibault était l’invitée d’honneur. Celle qui tire sa révérence après une carrière impressionnante a eu droit à une célébration pleine de tendresse et de surprises, orchestrée avec brio par France Beaudoin et son équipe!

Des prestations touchantes, des moments de franche camaraderie et des clins d’œil bien sentis ont marqué cette émission spéciale, soulignant non seulement la carrière de Sophie, mais aussi l’affection sincère qu’elle inspire à travers le Québec.

L’un des moments les plus vibrants? Lorsque Colette Provencher, grande amie de Sophie depuis plus de 30 ans, est montée sur scène avec énergie pour interpréter Let the Sunshine In en duo avec Nathalie Simard. Une prestation remplie de lumière et de complicité!