10 nouveaux couples qui ont fait jaser en 2024

10. Martin Matte et Laurence Leboeuf



Le grand retour de Martin Matte et Laurence Leboeuf a été l’un des sujets les plus commentés de 2024. Après une séparation médiatisée en mars dernier, mettant fin à 7 années de relation, les deux ont ravivé la flamme et semblent plus heureux que jamais!

On leur souhaite tout le bonheur du monde pour 2025!