Korine Côté annonce sa séparation

Korine Côté vient d'annoncer sa séparation.

En entrevue avec le magazine Échos Vedettes, l'humoriste a confirmé qu'elle et le père de son fils ne forment plus un couple. Elle et Simon Cohen ont été ensemble pendant 15 ans.

Korine Côté était tombée sous le charme de l'auteur lorsqu'ils étudiaient ensemble à l'École nationale de l'humour. Près de deux décennies plus tard, ils ont choisi de continuer leur chemin séparément.