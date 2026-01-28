De Vie$ de rêve à Survivor: voici la toilette de luxe à laquelle Isabelle Gauvin n’a plus accès

Début du contenu principal.
Dans un extrait de Vie$ de rêve publié sur les réseaux sociaux, on découvre qu’Isabelle Gauvin a dû dire adieu à une toilette pour le moins particulière avant son départ pour Survivor Québec.
La conjointe de Luc Poirier a d’ailleurs surpris tout le monde en faisant partie des joueuses de cette quatrième saison de l’aventure.
Dans l’extrait, on découvre la fameuse toilette Toto installée dans leur campeur.
Isabelle prend d’ailleurs le temps d’expliquer ce qu’est une toilette Toto, soit une cuvette dotée de nombreuses fonctionnalités. En riant, elle raconte: «Une toilette Toto, elle lave, elle sèche… Mon ancienne faisait même de la musique!»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Isabelle Gauvin changera complètement de mode de vie alors qu’elle sera coupée de tous ses biens et isolée au Panama.
Elle devra désormais faire ses besoins en pleine nature… un contraste total avec sa toilette de luxe!
On pourra découvrir les 18 candidats de la nouvelle saison de Survivor Québec sur nos écrans dès ce printemps.
