De Vie$ de rêve à Survivor: voici la toilette de luxe à laquelle Isabelle Gauvin n’a plus accès

Dans un extrait de Vie$ de rêve publié sur les réseaux sociaux, on découvre qu’Isabelle Gauvin a dû dire adieu à une toilette pour le moins particulière avant son départ pour Survivor Québec.

La conjointe de Luc Poirier a d’ailleurs surpris tout le monde en faisant partie des joueuses de cette quatrième saison de l’aventure.