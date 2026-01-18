Voici TOUS les joueurs de la nouvelle saison de Survivor Québec

Début du contenu principal.
C'est en juin dernier qu'on apprenait que Survivor Québec allait revenir dans nos écrans pour une 4e saison. On se faisait alors un plaisir d'apprendre qu'on retrouverait Patrice Bélanger à l'animation.
Ce qui allait marquer cette nouvelle édition, c'est la destination: on troquera les Philippines pour découvrir le Panama, ses «terrains de jeu» et son environnement encore plus exigeant. Du moins, c'est ce qu'on croyait...
En découvrant les joueuses et joueurs de cette nouvelle saison, on comprend qu'on n'a pas fini d'être surpris. Parmi les 18 candidats, on retrouve une milliardaire connue, une joueuse marquante qui revient, un artiste de la musique, ainsi que les filles d'autres célébrités, entre autres.
Sans plus tarder, rencontrez celles et ceux qui ont su gagner leur place dans la compétition lors de leurs auditions l'été dernier!
35 ans, Cheffe de produits
Montréal
Née au Québec d’une mère québécoise et d’un père ivoirien, Aya a grandi entre deux cultures, partageant sa vie entre le Québec et la Côte d’Ivoire. Cette double identité a forgé une femme déterminée, lucide et profondément consciente de l’image qu’elle projette. Aya aime être en contrôle, autant de son environnement que de la perception qu’on a d’elle. Obsédée par son travail, elle ne laisse rien au hasard et vise toujours l’excellence. Joueuse stratégique, Aya adore les vilains et se voit comme une « vilaine charismatique ». Elle comprend rapidement les dynamiques de groupe et sait se positionner là où elle peut tirer le plus d’avantages. Elle choisit soigneusement ce qu’elle dévoile d’elle-même, gardant toujours une longueur d’avance. Impulsive, franche et assumée, elle n’a pas peur de prendre sa place ni de dire ce qu’elle pense, quitte à déranger. Dans Survivor Québec, Aya compte jouer selon ses propres règles!
48 ans, Infirmière clinicienne
Lac Supérieur
Infirmière clinicienne en évacuations médicales dans le Nord québécois depuis dix ans, Elise est habituée aux environnements hostiles où rien n’est simple. Calme, solide et débrouillarde, elle arrivera sur l’île comme si elle changeait simplement de décor. Sa capacité à rester posée dans le chaos et à rassembler les autres sans élever la voix fera d’elle un pilier naturel du camp. Ayant travaillé en soins palliatifs, elle vit avec l’idée de ne rien remettre à demain : elle voyage, explore et suit toujours son instinct. Cette aventurière qui a fait deux fois le tour du monde, carbure à l’aventure et à l’humain. Débrouillarde et manuelle, elle répare elle-même ses motos. Dans Survivor Québec, elle ne sera peut-être pas la plus bruyante, mais certainement l’une des plus influentes. « Je viens avec ma tête, mon cœur, mon instinct et une sacrée dose de feu intérieur », dit-elle. Et ce feu pourrait bien la mener loin!
46 ans, Adjointe à la direction
Rive-Sud
Souvent perçue à travers le prisme de sa vie luxueuse, Isabelle veut prouver qu’elle est bien plus que l’image d’une femme d’un homme fortuné. Loyale, sensible et compétitive, elle aborde Survivor Québec avec le désir de faire tomber les préjugés. Athlétique malgré sa petite stature, elle sera un atout dans les épreuves, mais son plus grand défi sera l’éloignement de sa famille, son clan, qu’elle ne veut pas décevoir. Experte dans l’art de créer des liens forts rapidement, Isabelle aura du mal à jouer contre son cœur, ce qui pourrait autant l’aider que la mettre en danger. Sa plus grande peur : être ciblée parce qu’elle « n’a pas besoin d’’argent ». Mais elle arrive prête à montrer sa vraie nature — travailleuse, authentique et possédant une discipline de fer. Son empathie pourrait devenir sa force… ou le piège qu’elle devra éviter!
32 ans, Coordonnatrice artistique
Chicoutimi
Véritable boule d’énergie, Karol Ann vit à cent à l’heure. Spontanée, intuitive et un peu chaotique, elle attire naturellement les histoires rocambolesques. Son TDAH, qu’elle revendique fièrement, lui donne une capacité hors norme à remarquer ce que les autres ignorent. D’ailleurs, lors de la chasse à l’immunité cachée de l’été dernier, c’est elle qui a trouvé celle du Saguenay! Originaire de Thetford Mines, maintenant Saguenéenne d’adoption, elle sait que sa spontanéité peut jouer contre elle : elle s’adapte vite, mais peut réagir trop fort sous l’émotion. Incapable de planifier à long terme, elle joue au feeling, convaincue que ses intuitions l’amènent rarement dans la mauvaise direction. « Je suis une wild card », dit-elle — et c’est vrai. Imprévisible mais attachante, elle pourrait déstabiliser autant que charmer. Son jeu sera instinctif, vibrant et complètement Karol Ann.
27 ans, Gestionnaire de projets
Montréal
Athlétique, disciplinée et d’une confiance tranquille, Kate est la « golden girl » de cette quatrième saison. Fille de Pierre Vercheval, ancien joueur de football et animateur sportif, elle a grandi dans un environnement marqué par le sport. Le volleyball compétitif a forgé sa rigueur, son esprit d’équipe et sa capacité à gérer la pression. Leader naturelle dotée d’une intelligence émotionnelle aiguisée, elle crée facilement des alliances authentiques. Elle déteste perdre, peu importe le contexte, et aborde Survivor Québec avec la ferme intention de viser le sommet. Sous ses airs de citadine stylée se cache une compétitrice féroce, une «superfan» prête à tout donner physiquement comme mentalement. Elle passera sous le radar, mais sa connaissance du jeu pourrait lui permettre de se faufiler jusqu’à la fin. Overachiever dans l’âme, elle ne cherche pas une simple expérience : elle veut la victoire!
52 ans, Courtière en immobilier
Lorraine
Revenue pour terminer ce qu’elle a commencé, Kathrine porte encore la marque de sa première aventure : un accident en pleine épreuve l’a forcée à quitter la saison 3 malgré une excellente position stratégique. Aujourd’hui, elle revient plus déterminée que jamais, animée par un besoin profond de rédemption. Sous ses airs maternels (elle a cinq enfants) et chaleureux se cache une redoutable stratège, capable de tisser des liens serrés tout en tirant habilement les ficelles. Elle sait que sa réputation lui collera à la peau et qu’une cible sera placée d’entrée de jeu dans son dos, mais elle embrasse ce défi avec calme et assurance. Pour elle, retourner à Survivor Québec n’est pas un caprice, mais un engagement personnel. Son objectif est clair : sortir sur ses pieds cette fois! Elle incarne la résilience, l’expérience et le désir de prouver qu’elle a encore tout ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout.
23 ans, Journaliste
Bouctouche
Extravertie, drôle et authentique, Kelly-Ann charme instantanément. Originaire du Nouveau-Brunswick, elle affiche fièrement son accent et son franc-parler. Atteinte d’alopécie depuis l’enfance, elle a longtemps souffert du regard des autres, mais cette épreuve l’a façonnée : elle est aujourd’hui résiliente, assumée et déterminée à sensibiliser plutôt qu’à se cacher. Le patinage artistique l’a guidée durant des années avant qu’une blessure l’oblige à prendre une pause de ses rêves compétitifs. Maintenant animatrice radio et journaliste, elle n’a pas peur de prendre sa place et d’être elle-même, même si cela dérange parfois. Ses connaissances du jeu lui viennent de sa mère, une « superfan » assumée! Et c’est en pensant à elle qu’elle se voit avancer dans le jeu, en étant impossible à ignorer!
32 ans, Conseillère voyages
Trois-Rivières
Née au Venezuela, passée par l’Italie avant de s’installer seule au Québec à 21 ans, Maria a un parcours marqué par le courage et le renouveau. Ancienne élève d’une école militaire, elle grandit dans un environnement où la discipline côtoie le chaos. Et c’est avec les telenovelas, qu’elle apprend à maîtriser l’art d’influencer et de dramatiser avec finesse. Elle se décrit comme une rassembleuse avec une touche de vilaine : un mélange assumé de charme, de psychologie et d’audace contrôlé. À ses yeux, son plus grand avantage est simple : elle est à l’aise dans le désordre, là où les autres perdent leurs repères. Sur l’île, elle ne forcera rien… mais fera tourner les choses subtilement en sa faveur. Avec son accent latin chaleureux et sa présence magnétique, elle risque d’être aussi aimée que dangereuse. Son objectif : ajouter du « picante » à sa vie, mais aussi à celle des autres joueurs!
38 ans, Relation médias
Montréal
Issue d’une famille haïtienne d’enseignants, d’activistes et de sportifs, Maryéva a grandi dans un monde alliant discipline, conviction et résilience. Installée à Québec pour son travail mais montréalaise de cœur, elle impose naturellement respect et confiance grâce à sa carrure et à son calme. Elle devient souvent la « peacekeeper » de son entourage : elle désamorce les conflits, recadre les comportements problématiques et veille à maintenir un climat sain. Son expérience auprès des jeunes a façonné son leadership qui peut se qualifier de doux mais ferme. Ancienne joueuse de rugby avec les Carabins, elle n’a rien perdu de sa combativité malgré une blessure qui a freiné ses activités physiques. À un moment charnière de sa vie, elle voit Survivor Québec comme un défi personnel. Si elle gagne, elle souhaite redonner à la Maison d’Haïti — un geste à son image : généreux et engagé.
31 ans, Producteur en cinéma
Montréal
Alex arrive avec une mission claire : représenter fièrement la communauté trans. Son parcours transitionnel, marqué par des défis personnels importants, l’a conduit à se reconstruire par lui-même et à faire émerger une force intérieure discrète mais solide. Derrière son humour de « petit clown » et son énergie rassembleuse se cache une sensibilité profonde qu’il ne laisse paraître qu’avec prudence. Mesurant 5’3’’, il passe facilement sous le radar, ce qui pourrait jouer à son avantage dans un jeu où la discrétion est stratégique. Casse-cou depuis toujours — plâtres, bandages, blessures — il ne fait jamais les choses à moitié et devrait surprendre dans les épreuves. Ses cicatrices visibles rendront sa transidentité impossible à cacher, mais il est prêt à en parler lorsque le moment sera venu. Mauvais perdant, déterminé et drôle, Alex pourrait devenir un joueur attachant et redoutable à la fois.
31 ans, Agent de bord
Otterburn Park
Ultra sympathique et juste assez effronté, Benjamin donne naturellement aux gens l’envie d’être son ami. Agent de bord, il vit au cœur des imprévus et des interactions, développant des compétences sociales qui lui seront précieuses à Survivor Québec. Il sait créer des liens rapidement et inspirer confiance, ce qui en fait un allié précieux. Benjamin se décrit comme un « vilain » dans le jeu : direct, parfois impatient et peu diplomate, il n’a pas peur de confronter les autres. Habitué à répondre aux gens dans le cadre de son travail, il sera à l’aise dans les joutes verbales et n’aura pas peur de secouer le camp. Transparent dans ses réactions, il ne peut cacher ni ses émotions ni ses intentions. Bouclez votre ceinture : avec son audace et son sens de l’humour, Benjamin nous promet quelques turbulences.
38 ans, Agronome
Québec
Jacques est un colosse au grand cœur, agronome au ministère de l’Environnement et passionné de nature. Son leadership naturel le pousse à motiver les autres, mais il devra éviter de tomber dans le piège de « dire quoi faire ». Sportif aguerri, ceinture noire de ninjutsu, ancien joueur de soccer et adepte de powerlifting, il est un mélange de force brute et de rigueur mentale. Son identité est aussi marquée par l’histoire de sa famille, qui a fui la guerre civile libanaise — un héritage résilient dont il tire une grande force. Jacques se reconnaît dans l’archétype du guerrier : engagement, conviction, détermination. Il jouera avec intensité, avec cœur, et surtout, avec l’idée de ne jamais abandonner. Un allié précieux… ou un adversaire redoutable.
32 ans, Expert en financement
Brossard
Arrivé au Québec en 2018, Jean-Marie est un géant au sourire solaire, fier de ses origines sénégalaises, maliennes et congolaises. Quatrième d’une fratrie recomposée de cinq enfants, il a été élevé par une mère seule dans un HLM en banlieue parisienne, qu’il considère comme son modèle de résilience. Aujourd’hui encore, il soutient sa famille à distance. Rassembleur naturel et fin observateur du comportement humain, il valorise l’honnêteté, la solidarité et la force du collectif — même s’il sait que Survivor Québec mettra ses valeurs à rude épreuve. Sa carrure imposante pourrait lui attirer rapidement une cible dans le dos, mais sa chaleur humaine et son rire unique pourraient tout autant en faire un allié prisé. Grand amateur de soccer, il sait que le jeu est parfois « le sport collectif le plus individuel au monde ». D’ailleurs, Jean-Marie prévoit garder pour lui son métier d’expert en financement pour ne pas être perçu comme un as de l’analyse et de la stratégie. Il arrive prêt à jouer juste… mais pour lui.
50 ans, Enseignant en biologie
Chicoutimi
Intense, frontal et doté d’une confiance débordante, Martin est un professeur de biologie qui ne laisse personne indifférent. Derrière son allure d’éternel jeune cinquantenaire se cache un esprit rationnel, logique et parfois brutal dans sa franchise. Il revendique avoir très peu d’empathie, n’accepte que les arguments basés sur des faits et déteste les raisonnements émotifs. Sa personnalité peut irriter, mais aussi rassurer : il assume ce qu’il est, sans filtre ni compromis. Amateur de défis extrêmes — il a même déjà appliqué pour devenir astronaute — Martin veut jouer avec les meilleurs et gagner contre les meilleurs. Il n’est pas là pour vivre une expérience, mais pour décrocher la victoire. Sur l’île, son intensité pourrait soit cimenter la cohésion du groupe, soit créer des frictions explosives. Une chose est sûre : il ne passera pas inaperçu.
34 ans, Poseur d’armature
Saint-Jean-sur-Richelieu
Naturellement convaincant et séducteur, Rémi sait rallier les gens sans effort. Il assume d’ailleurs pleinement son statut de personnage charismatique, un peu audacieux, mais impossible à ignorer. Sous ses airs de bad boy se cache un père dévoué, pour qui son fils passe avant tout. Capitaine dans plusieurs équipes sportives où il a évolué par le passé, il attire l’attention, pour le meilleur ou pour le pire. Mais à Survivor Québec, il préfère être le bras droit qu’un leader. Car même si Rémi veut jouer le rôle du vilain, il sait que pour manipuler efficacement, il doit d’abord se faire apprécier. Plus mature qu’auparavant, tout en restant impulsif, il a perfectionné l’art de se rendre indispensable avant de tirer les ficelles. Charmeur stratégique, cet ancien vendeur de chars peut devenir redoutable s’il se rend loin.
36 ans, Ingénieur
Saguenay
Né avec une surdité profonde congénitale, Simon n’a jamais laissé son handicap définir ses limites. Il a grandi dans une famille déterminée à lui offrir un parcours aussi régulier que possible et très tôt, il a appris à lire sur les lèvres et à observer les émotions avec une grande finesse. Ces qualités font de lui un joueur extrêmement attentif, capable de capter les réactions des autres et de détecter les alliances ou tensions invisibles. Ingénieur en gestion de projets et père de famille, il apportera rigueur, endurance et stratégie naturelle à sa tribu. Avec huit Ironman à son actif, allant même jusqu’à participer au championnat du monde à Hawaï, Simon vient prouver que tout est possible quand on est déterminé. Son calme et sa perspicacité feront de lui un atout précieux et un adversaire redoutable!
34 ans, Charpentier-menuisier
Terrebonne
Stéphan est le « bon gars » : authentique, généreux et attaché à ses valeurs. Sa vie tranquille à la campagne, entouré de sa femme, ses amis et ses chiens, contraste avec son expérience variée en animation, musique et théâtre. Polyvalent et créatif, il saura divertir, résoudre des problèmes et maintenir le moral de sa tribu. Bien qu’il ne soit pas le plus athlétique, son travail physique lui donne endurance et force. Aussi connu sous le nom d’Orange Lessard, son alter ego musical, Stéphan ne sera peut-être pas un stratège aguerri, mais son système D et sa capacité à improviser et séduire la foule seront des atouts dans de nombreuses situations. Il veut prouver qu’un « bon gars » peut gagner en restant fidèle à lui-même, loyal et bienveillant. Son objectif : devenir indispensable, créer des liens sincères et inspirer la cohésion dans un environnement compétitif.
35 ans, Globe-trotter
Paspébiac
Timmy vit pour l’aventure. Originaire de la Baie des Chaleurs, il a exploré plus de 53 pays et survécu à des expériences extrêmes : ascensions de 6000 m au Népal et dans les Andes, expéditions dans l’Himalaya, descente de l’Amazone, traversée du désert de Namib… Le tout lui a permis de remplir son bagage d’anecdotes captivantes. Son grand-père lui a transmis des connaissances en survie qu’il mettra pleinement à profit sur l’île. Extrêmement sociable et bavard, il a un talent naturel pour captiver et créer des liens. Pour lui, Survivor Québec n’est pas seulement un test de force ou d’endurance, mais un véritable défi de caractère. Il veut mesurer jusqu’où il peut aller avec ses valeurs, sa détermination et sa résilience, tout en profitant de chaque instant. Timmy sera une tempête d’énergie, imprévisible et fascinante, autant pour sa tribu que pour ses adversaires.