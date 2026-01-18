Voici TOUS les joueurs de la nouvelle saison de Survivor Québec

C'est en juin dernier qu'on apprenait que Survivor Québec allait revenir dans nos écrans pour une 4e saison. On se faisait alors un plaisir d'apprendre qu'on retrouverait Patrice Bélanger à l'animation.

Ce qui allait marquer cette nouvelle édition, c'est la destination: on troquera les Philippines pour découvrir le Panama, ses «terrains de jeu» et son environnement encore plus exigeant. Du moins, c'est ce qu'on croyait...

En découvrant les joueuses et joueurs de cette nouvelle saison, on comprend qu'on n'a pas fini d'être surpris. Parmi les 18 candidats, on retrouve une milliardaire connue, une joueuse marquante qui revient, un artiste de la musique, ainsi que les filles d'autres célébrités, entre autres.

Sans plus tarder, rencontrez celles et ceux qui ont su gagner leur place dans la compétition lors de leurs auditions l'été dernier!