William de Survivor Québec laisse planer une romance avec cette autre joueuse

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien candidat de la téléréalité a partagé une photo de lui aux côtés de Marilou, accompagnée de ce message évocateur:

«Qui aurait cru qu’on aurait notre date Tinder, mais 10 ans plus tard? 🤓»

Une référence directe au fait que Marilou et lui s’étaient déjà rencontrés bien avant Survivor Québec, après avoir eu un «match» sur Tinder. À l’époque, cette rencontre avait notamment permis à Marilou de découvrir que William ne disait pas toute la vérité sur son emploi: il était policier, un détail qu’il avait choisi de taire dans son aventure.

Voici la photo: