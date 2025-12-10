William de Survivor Québec laisse planer une romance avec cette autre joueuse

Début du contenu principal.
Une nouvelle histoire d’amour semble se dessiner du côté de Survivor Québec.
Selon une publication partagée sur les réseaux sociaux de William, celui-ci serait en couple avec Marilou, qui participait à la même saison que lui.
Sur ses réseaux sociaux, l’ancien candidat de la téléréalité a partagé une photo de lui aux côtés de Marilou, accompagnée de ce message évocateur:
«Qui aurait cru qu’on aurait notre date Tinder, mais 10 ans plus tard? 🤓»
Une référence directe au fait que Marilou et lui s’étaient déjà rencontrés bien avant Survivor Québec, après avoir eu un «match» sur Tinder. À l’époque, cette rencontre avait notamment permis à Marilou de découvrir que William ne disait pas toute la vérité sur son emploi: il était policier, un détail qu’il avait choisi de taire dans son aventure.
Voici la photo:
D’ailleurs, William et Marilou avaient tous les deux survécu jusqu’à la fusion, mais Marilou a finalement été éliminée peu de temps après l’union des deux tribus.
À son retour au Québec, William avait laissé planer un doute quant à une possible relation avec Myriam. Or, il semblerait aujourd’hui que son cœur ait finalement penché pour une autre participante de la saison.