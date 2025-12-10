Passer au contenu principal
William de Survivor Québec laisse planer une romance avec cette autre joueuse

PAR :

Une nouvelle histoire d’amour semble se dessiner du côté de Survivor Québec.

Selon une publication partagée sur les réseaux sociaux de William, celui-ci serait en couple avec Marilou, qui participait à la même saison que lui.

© Survivor Québec

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien candidat de la téléréalité a partagé une photo de lui aux côtés de Marilou, accompagnée de ce message évocateur: 

«Qui aurait cru qu’on aurait notre date Tinder, mais 10 ans plus tard? 🤓»

Une référence directe au fait que Marilou et lui s’étaient déjà rencontrés bien avant Survivor Québec, après avoir eu un «match» sur Tinder. À l’époque, cette rencontre avait notamment permis à Marilou de découvrir que William ne disait pas toute la vérité sur son emploi: il était policier, un détail qu’il avait choisi de taire dans son aventure. 

Voici la photo:

D’ailleurs, William et Marilou avaient tous les deux survécu jusqu’à la fusion, mais Marilou a finalement été éliminée peu de temps après l’union des deux tribus.

À son retour au Québec, William avait laissé planer un doute quant à une possible relation avec Myriam. Or, il semblerait aujourd’hui que son cœur ait finalement penché pour une autre participante de la saison.

