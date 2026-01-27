Luc Poirier revient sur ses débuts avec sa femme Isabelle Gauvin

L’homme d’affaires Luc Poirier se prête au jeu de l’animatrice Kassandra Fradette dans l’émission Le Meilleur des Deux Mondes. Ensemble, ils offrent au public un incursion dans des activités complètement insolites et dans des décors époustouflants.

Récemment, les deux sont montés à bord d’une montgolfière pour sauter à 12 000 pieds d’altitude. Un saut jamais vu au Canada! À la fin de ce moment de sensations fortes, Poirier s’est ouvert sur ses problèmes de confiance.