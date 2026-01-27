Luc Poirier revient sur ses débuts avec sa femme Isabelle Gauvin

Début du contenu principal.
L’homme d’affaires Luc Poirier se prête au jeu de l’animatrice Kassandra Fradette dans l’émission Le Meilleur des Deux Mondes. Ensemble, ils offrent au public un incursion dans des activités complètement insolites et dans des décors époustouflants.
Récemment, les deux sont montés à bord d’une montgolfière pour sauter à 12 000 pieds d’altitude. Un saut jamais vu au Canada! À la fin de ce moment de sensations fortes, Poirier s’est ouvert sur ses problèmes de confiance.
Lors de leur visite dans le restaurant gastronomique préféré de Luc Poirier, L’Européa, du réputé chef Jérôme Ferrer, le collectionneur de voitures de luxe a partagé l’intimidation reçue dans sa jeunesse. À cette époque, il avance qu’il manquait beaucoup de confiance.
Par ailleurs, il raconte que l'un de ses premiers emplois était de faire des cold-call. Un travail franchement pas évident, alors qu’il devait appeler une tonne de personnes qui n’attendaient pas son appel. Ainsi, cet exercice l'a aidé à travailler sa confiance pour absorber le coup des nombreuses fois où on lui raccrochait la ligne au nez: «Au début, c’était tough, tout le monde te raccroche, puis tu prends ça personnel et là tu avances», se souvient-il.
Le milliardaire évoque aussi tous les moments dans sa vie, où il a «tenu bon», malgré les épreuves. Parmi celles-ci, il se rappelle celle où il a dû conquérir sa femme qui participe à Survivor Québec, Isabelle Gauvin. Il explique: «J’ai tenu bon et il n’avait pas d’espoir bin bin, mais moi j’y croyais.» Plus loin, dans le moment télé, il mentionne qu’il faut lâcher prise à certains moments dans la vie, mais que cela vient avec l’âge et l’expérience.
Le Meilleur des Deux Mondes est diffusé sur RDS à 16h30, ainsi que sur Crave à 22h30. D’ailleurs, voyez l’entrevue réalisée par Noovo Info, avant le lancement de l’émission, dans la vidéo en tête, pour découvrir la plus grande peur à laquelle Luc Poirier a été confronté.
