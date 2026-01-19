Isabelle Gauvin à Survivor Québec: voyez la réaction de son mari Luc Poirier

Début du contenu principal.
Luc Poirier a réagi publiquement à l'arrivée de sa femme, Isabelle Gauvin, dans l'aventure Survivor Québec!
La participation de l'épouse du millionnaire à la saison 4 de la téléréalité a été annoncée ce matin.
Celle qui confiait dans la deuxième saison de Vie$ de rêve avoir dépensé 500 000$ pour aller à la Semaine de la mode de Milan se retrouvera sur une île déserte, sans bagages, à enchaîner les défis physiques et psychologiques afin de remporter Survivor Québec.
Sur sa page Facebook officielle, Luc Poirier a publié un message à l'intention de sa douce moitié.
Il invite également ses abonnés à regarder l'émission afin de découvrir une facette différente d'Isabelle Gauvin. Voici la publication du millionnaire:
«Oui, vous avez bien vu! J’en connais une qui avait très hâte à cette aventure… Isabelle Gauvin à Survivor Québec. Vous allez découvrir la Isa qui m’a charmé dès le premier regard: simple, fun, énergique et vive d’esprit. Elle est peut-être magnifique en talons hauts sur les tapis rouges, mais en espadrilles, dans un défi comme celui-là, elle a tout pour se démarquer selon moi et causer la surprise de l’année. Je sais que tu ne le verras pas tout de suite, mais bon succès mon amour.»
On comprend donc qu'Isabelle Gauvin est déjà isolée avec les autres joueurs de Survivor Québec. Le tournage se déroulera au Panama cette saison.
Après avoir appris que leur amie de Vie$ de rêve ferait partie de cette intense compétition télé, deux vedettes de la téléréalité lui ont souhaité bonne chance sur Instagram.
Voici les petits mots d'Élisabeth Chicoine et Valérie Daude Carrière partagés en stories Instagram:
En terminant, on est allés à la rencontre de Patrice Bélanger, l'animateur de Survivor Québec, pour lui poser nos mille et une questions.
Voici les confidences de la star au sujet de l'arrivée d'Isabelle Gauvin à l'émission: