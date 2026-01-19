Isabelle Gauvin à Survivor Québec: voyez la réaction de son mari Luc Poirier

Luc Poirier a réagi publiquement à l'arrivée de sa femme, Isabelle Gauvin, dans l'aventure Survivor Québec!

La participation de l'épouse du millionnaire à la saison 4 de la téléréalité a été annoncée ce matin.

Celle qui confiait dans la deuxième saison de Vie$ de rêve avoir dépensé 500 000$ pour aller à la Semaine de la mode de Milan se retrouvera sur une île déserte, sans bagages, à enchaîner les défis physiques et psychologiques afin de remporter Survivor Québec.